US Open зажигает и гасит звезды. Хачанов и Кузнецова проиграли, Калинская идет дальше

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Второй день Открытого чемпионата США по теннису (US Open) преподнес несколько неожиданных результатов в матчах с участием российских теннисистов. Со знаком минус - поражения Карена Хачанова и Светланы Кузнецовой, со знаком плюс - победа Анны Калинской над чемпионкой турнира двухлетней давности Слоан Стивенс. Удачно стартовал на турнире и третий на сегодня по силе российский теннисист Андрей Рублев, который выбил из розыгрыша восьмую ракетку мира Стефаноса Циципаса.

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Хачанов во второй раз в карьере проиграл в стартовом раунде турнира Большого шлема, впервые подобное с ним случилось два года назад, также на US Open. На этот раз дальше по сетке его не пустил Вашек Поспишил (6:4, 5:7, 5:7, 6:4, 3:6). Канадец сейчас находится в третьей сотне мирового рейтинга, однако это не отражает его истиной силы - так далеко от топовых теннисистов он оказался по причине травм, которые преследовали его в последнее время. Еще три года назад он был в тридцатке сильнейших в мире, на его счету четвертьфинал Уимблдона. Свою истинную силу Поспишил показал в матче с Хачановым, которому в этом сезоне не хватает стабильности. Девятая ракетка мира, недавний четвертьфиналист Открытого чемпионата Франции в итоге покидает турнир. Как Сафин "От Хачанова я ожидал большего, он мощный сам по себе, имеет хорошие физические данные и должен был проходить первые круги, но вот как-то неожиданно он нарвался и был не готов психологически", - сказал заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук. "Надо прибавлять Карену, у него большой потенциал, но надо, чтобы он более рационально пользовался своими данными, тогда ему по плечу большие победы. В каком-то смысле он напоминает Марата Сафина: тоже большой, могучий, ударный, хорошо понимает игру, но Карену еще нужно набирать варианты, чтобы игра была более гибкой, разнообразной", - добавил он. Ан против Анны Не сумела оправдать статус фаворита матча и Кузнецова. Россиянка, которая перед стартом североамериканских турниров долгое время не могла получить визу США, удачно начала подготовку к Большому шлему: перед выступлением на US Open она дошла до финала престижного турнира в Цинциннати, причем на пути к решающему матчу обыграла представительницу Австралии Эшли Барти - вторую ракетку мира и первую сеяную турнира. В 2004 году Кузнецова стала победительницей US Open, на этот раз турнир для нее завершился уже после первого матча. 34-летняя россиянка уступила американке Кристи Ан (5:7, 2:6), которая ранее ни разу не выходила во второй раунд на турнирах серии Большого шлема.

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Там она встретится с еще одной россиянкой - Анной Калинской, которая неожиданно превзошла 11-ю сеяную турнира Стивенс. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 20-летней теннисистки, которая пробился в основную сетку через квалификацию. "Я очень довольна своей победой, рада, что я играла на этом корте, и мне действительно понравилась атмосфера, которая была там, - сказала Калинская. - Пыталась сохранять концентрацию и не слишком много думать о сопернице, уделять внимание только своей игре. Вот для чего я тренируюсь: играть против серьезных игроков на больших кортах, и я думаю ради этого тренируется каждый теннисист". Характер Рублева Продолжает радовать своих поклонников Рублев, который в августе одержал победу над знаменитым швейцарцем Роджером Федерером и дошел до четвертьфинала турнира в Цинциннати, где уступил будущему победителю турнира - соотечественнику Даниилу Медведеву. На данный момент Рублев занимает 43-е место в мировом рейтинге, однако к соревнованиям он подошел в хорошей форме и имеет неплохие шансы выйти во вторую неделю турнира. Встреча между Рублевым и Циципасом завершилась со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7), 7:5 в пользу россиянина. Во втором круге Рублев встретится с французом Жилем Симоном.

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