Бегуны преодолели до 50 км дистанций в Кавказском госзаповеднике

МАЙКОП, 28 августа. /ТАСС/. Соревнования по горному трейлраннингу (бег по природному рельефу в свободном темпе или в рамках соревнований) объединили в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике 175 спортсменов страны. Об этом в среду сообщила пресс-служба заповедника.

"Кавказский заповедник стал местом проведения соревнований Alpindustria Trail, собравших 175 человек из Сочи, Краснодара, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Майкопа, Ставрополя и других городов страны. Все дистанции проходили по маршруту заповедника номер 13 "К Ачипсинским водопадам". Соревнования проводятся как для популяризации спорта, так и служат экологическому просвещению", - говорится в сообщении.

Горные трейлраннеры выбирали один из трех маршрутов: Zerkalniy Trail - дистанция 28 км, Achishkho Trail протяженностью 39 км и Achishkho Ultra Trail - 50 км, причем на самую длинную дистанцию зарегистрировалось больше всех участников - 116. Маршруты различались не только по протяженности, но и по набору высоты: минимальный подъем составил 2 тыс. метров, максимальный - 3,6 тыс., уточнили в пресс-службе.

Флора заповедника насчитывает около 3 тыс. видов уникальных растений, фауна - 89 видов млекопитающих, 248 видов птиц, 15 видов пресмыкающихся, девять видов земноводных, 21 - рыб, более ста видов моллюсков и около 10 тыс. видов насекомых. Многие виды животных занесены в Красную книгу РФ.