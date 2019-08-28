Тренер "Зенита" Тимощук заявил, что решил заняться мини-футболом для поддержания формы

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Тренер футбольного клуба "Зенит" Анатолий Тимощук убежден в том, что выступления за мини-футбольный клуб "Ажио" не повлияют на его основную работу. Об этом 40-летний помощник главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака сообщил ТАСС.

В понедельник стало известно, что Тимощук вошел в состав "Ажио". За эту команду он будет выступать под номером 44, под которым играл на клубном уровне.

"У меня много друзей в любительском футболе - стараюсь приходить на тренировки, играть в футбол для своего удовольствия и поддержания физической формы, - сказал Тимощук. - Занимаюсь этим уже на протяжении последних двух лет, играю в любительских мини-футбольных турнирах, многие нам удалось выиграть. Для меня это интересный опыт и возможность получить много приятных эмоций, никаких контрактных обязательств у меня, конечно же, нет, так как это любительский уровень".

"В то же время, нужно отдать должное организаторам, которые проводят все на очень высоком уровне, - отметил тренер. - Конечно, если у "Зенита" игра, выезд или тренировка, о моем участии не может быть и речи - на профессиональный уровень я не возвращаюсь, все силы отдаю "Зениту" и сконцентрирован на работе в клубе".

Тимощук выступал на профессиональном уровне с 1995 по 2016 год. За это время полузащитник успел поиграть за украинские "Волынь" и "Шахтер", российский "Зенит", немецкую "Баварию" и казахстанский "Кайрат". В общей сложности на клубном уровне он завоевал 21 трофей, в том числе Кубок и Суперкубок УЕФА в составе "Зенита", а также выиграл Лигу чемпионов вместе с "Баварией". В 2017 году украинский специалист вошел в тренерский штаб петербургского клуба, с которым выиграл чемпионат России (сезон-2018/19).