Российский боец Копылов выступит на турнире UFC в Москве

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российский боей смешанного стиля (ММА) Роман Копылов выступит на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве 9 ноября. Об этом ТАСС сообщил менеджер бойца Александр Скаредин.

Копылов должен был дебютировать в UFC 20 апреля на турнире в Санкт-Петербурге, но не смог этого сделать из-за травмы плеча.

"Копылов выступит на турнире UFC в Москве, контракт подписан. В ближайшее время будет известен соперник", - сказал Скаредин.

В активе Копылова восемь побед и ни одного поражения в ММА.