Израильский дзюдоист Муки стал чемпионом мира в весовой категории до 81 кг

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Спортсмен из Израиля Саги Муки стал чемпионом мира в весовой категории до 81 кг на чемпионате мира по дзюдо. Соревнования проходят в Токио.

В финальном поединке он оказался сильнее бельгийца Маттиаса Кассе. Бронзовые медали завоевали канадец Антуан Валуа-Фортье и представитель Грузии Лука Майсурадзе. Олимпийский чемпион 2016 года россиянин Хасан Халмурзаев проиграл иранцу Саиду Моллаеи в 1/16 финала турнира. Двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы Аслан Лаппинагов не сумел пробиться во второй круг соревнования, уступив шведу Робину Пасеку.

В женском турнире в весовой категории до 63 кг победу одержала француженка Кларисс Агбеньену, которая в финале оказалась сильнее японки Мику Тасиры. Бронзовые медали завоевали голландка Юул Франссен и немка Мартина Трайдос. Победительница турнира "Большой шлем" 2019 года россиянка Дарья Давыдова не смогла пройти в третий круг соревнований, проиграв итальянке Эдвиге Гвенд.

Всего в активе сборной России две награды - одна серебряная и одна бронзовая медали. В общем командном зачете команда России занимает седьмое место, лидирует сборная Японии, в активе которой по три золотые, серебряные и бронзовые награды.

Чемпионат мира завершится 1 сентября.