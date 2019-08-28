ФК "Боруссия" и болельщик "Бернли" Канлифф стали обладателями награды УЕФА EqualGame

ТАСС, 28 августа. Немецкий футбольный клуб "Боруссия" (Дортмунд) и болельщик английской команды "Бернли" Скотт Канлифф удостоены награды Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) #EqualGame (равная игра) за работу по интеграции доступности европейского футбола. Об этом в среду сообщила пресс-служба УЕФА.

Немецкая команда награждена за долгосрочную работу с болельщиками, в том числе за борьбу с повседневным расизмом, а также за принятие четкой политики в отношении прав беженцев. Награду от клуба получит генеральный директор Ханс-Йоахим Ватцке.

Канлифф получит награду за организованную им акцию RunAway Challenge. В сезоне-2018/19 он бегом добирался на каждый выездной матч своей команды, собирая таким образом деньги на благотворительность. Болельщик сделал более шести миллионов шагов, пробежал в общей сложности более пяти тысяч километров и собрал более €60 тыс. на благотворительные акции клубов Английской премьер-лиги.

Оба победителя получат награду на церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая пройдет 29 августа в Монако.

#EqualGame - кампания, которая была запущена в 2017 году в рамках движения Respect, пропагандирует инклюзивность, многообразие и доступность в европейском футболе. Программа кампании призвана способствовать доступности и открытости футбола для всех людей. В кампании принимают участие португальский футболист Криштиану Роналду, аргентинец Лионель Месси, француз Поль Погба и норвежка Ада Хегерберг.