Колобков и Куйвашев обсудили вопросы подготовки к Универсиаде в Екатеринбурге

ТАСС, 28 августа. Министр спорта РФ Павел Колобков провел рабочее совещание с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, в ходе которого обсуждались вопросы подготовки Екатеринбурга к проведению летней Универсиады 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Универсиада - это масштабный проект, предусматривающий ряд решений инфраструктурных задач. Нам необходимо построить Деревню спортсменов Универсиады, ряд спортивных объектов, привести в порядок дорожную инфраструктуру - это то, что касается федерального уровня, на региональном уровне есть своя собственная программа подготовки, - сказал Колобков. - У нас есть понятный план, связанный с вводом в строй всей инфраструктуры, конечно, сроки ограничены. Сейчас для нас это один из самых важных спортивных проектов, к которому мы активно вместе с регионом готовимся, поэтому такие встречи проводим регулярно".

"Мы обсуждали вопросы финансирования, ведения операционной деятельности, которая затрагивает, в том числе, безопасность и организацию самих спортивных мероприятий. С нашей стороны подготовлена вся организационная инфраструктура, мы уже начали финансировать из средств регионального бюджета проектирование объектов инфраструктуры, в том числе спортивной. Сейчас готовим предложения в правительство Российской Федерации", - сказал Куйвашев.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля исполкомом Международной федерацией университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В этом году Красноярск был столицей зимней Универсиады.