Исполком IBU в конце августа рассмотрит вопрос восстановления прав СБР

МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Ближайшее заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) пройдет с 30 августа по 1 сентября, сообщили ТАСС в организации. По информации агентства, на нем будет представлен доклад о выполнении Союзом биатлонистов России (СБР) условий восстановления его прав в международной организации.

В частности, исполком IBU должен будет решить, включать ли вопрос СБР в повестку конгресса IBU, поскольку именно он теперь наделен правом рассматривать вопросы статуса национальных федераций.

Конгресс IBU пройдет с 18 по 20 октября в Мюнхене. К этому времени СБР надо выполнить 12 условий, касающихся финансов, антидопингового тестирования, образования и работы с командой и тренерами.

Сейчас наиболее важным является пункт, требующий от СБР компенсировать IBU расходы, которая организация понесла в связи с допинговыми делами российских биатлонистов после расследования трехлетней давности комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. СБР должен компенсировать IBU около €700 тыс., однако пока эта сумма еще полностью не оплачена.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. Российские биатлонисты имеют право выступать на международных соревнованиях под флагом страны, однако страна не может проводить соревнований по эгидой IBU.