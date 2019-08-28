Кононов: футболисты "Спартака" понимают важность матча ЛЕ с "Брагой" для страны

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" понимают важность ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с португальской "Брагой" для всей России. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер красно-белых Олег Кононов.

Встреча состоится в четверг в Москве (начало - 20:15 мск). В первом матче в Португалии хозяева поля одержали победу со счетом 1:0. В таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Россия опережает Португалию в борьбе за шестое место на 1,067 балла.

"Мы проиграли первый матч со счетом 0:1, соперник играл лучше нас, поэтому наша задача - поменять ситуацию. Понимаем значимость этой игры для клуба, страны, готовимся серьезно. Команда настроена очень хорошо и понимает ответственность", - отметил Кононов.

"Брага" - очень квалифицированная команда с построенной игрой, каждый игрок команды знает, что делать. Мы в первую очередь разбираем нашу игру и готовимся к матчу с "Брагой" исходя из собственной игры. У "Браги" есть собственный стиль, но думаю, что они будут держать в голове счет первого матча", - добавил главный тренер "Спартака".

Кононов также рассказал, что "Спартак" готовится к разным сценариям ответного матча. В случае победы красно-белых со счетом 1:0 будут назначены два дополнительных тайма по 15 минут, если счет останется прежним, то победитель определится в серии пенальти. "Готовясь к игре мы рассматриваем все варианты. Мы отрабатываем и пенальти, и другие стандартные положения, в футболе мелочей нет, надо работать над всем", - заключил Кононов.

Победитель по итогам двухматчевого противостояния получит право выступить на групповом этапе Лиги Европы.