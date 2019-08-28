Кононов считает "Брагу" фаворитом противостояния со "Спартаком" в Лиге Европы

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Португальская "Брага" является фаворитом противостояния с российским "Спартаком" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы по футболу. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер московской команды Олег Кононов.

Ответная встреча команд состоится в четверг в Москве и начнется в 20:15 мск. В первом матче в Португалии хозяева поля одержали победу со счетом 1:0.

"На данный момент фаворит - "Брага". Но если брать завтрашний матч, все начинается со счета 0:0 и наша задача, чтобы концовка игры была за нами, - сказал Кононов. - У нас три полноценных дня подготовки, в отличие от первого матча с Брагой, где было два и длинный перелет. С 70-й минуты мы выглядели не такими свежими".

"Спартак" в последних шести матчах пропускал как минимум один мяч. "Пропущенные голы не являются проблемой, когда мы выигрываем. Завтра нам нужно очень грамотно сыграть в обороне и не дать шанса сопернику", - подчеркнул главный тренер "Спартака".

"Спартак" одержал пять побед в последних шести играх в разных турнирах, уступив только "Браге". "Сейчас коллектив внутренне изменился, но как - я вам не скажу, я вижу позитивные изменения в лучшую сторону. В любом случае мы строим новую команду из большинства молодых, амбициозных, талантливых игроков", - заключил Кононов.

Победитель двухматчевого противостояния получит право выступить в групповом этапе Лиги Европы.