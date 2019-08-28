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Бокс

Чемпион мира по боксу Ковалев пока не получал предложений о бое с Альваресом

Стороны еще не начинали предметных переговоров о проведении поединка

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев не получал предложений о поединке с мексиканцем Саулем Альваресом. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

24 августа Ковалев нокаутировал британца Энтони Ярда и защитил титул WBO. Позже в команде Ковалева сообщили ТАСС, что поединок против Альвареса может пройти в ноябре в США.

"После боя с Ярдом предложений не было. Нет и предметных переговоров", - сказал собеседник агентства.

В активе 29-летнего Альвареса 52 победы (35 нокаутом), одно поражение, две ничьи. За карьеру мексиканец побеждал таких известных боксеров, как пуэрториканец Мигель Котто, мексиканец Хулио Сесар Чавес, американцы Шейн Мосли и Дэниэл Джейкобс, а также казахстанец Геннадий Головкин (соперники провели два боя, первый завершился вничью). Единственное на текущий момент поражение Альваресу нанес непобежденный американец Флойд Мэйуэзер.

В послужном списке 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья.

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