Эксперты УЕФА в Петербурге проверят безопасность и транспортное обеспечение стадиона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Эксперты Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) во время инспекционного визита в Санкт-Петербург, намеченного на 9-12 сентября, оценят безопасность стадиона и транспортное обеспечение спортивных объектов. Об этом сообщила в среду председатель комитета по физической культуре и спорту Петербурга Наталья Антюх на заседании петербургского оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата Европы по футболу 2020 года.

"В ходе визита эксперты УЕФА хотят детально обсудить вопросы обеспечения безопасности на стадионе "Газпром Арена", создание транспортных периметров на Крестовском острове, управление парковками и меры безопасности стадиона, они планируют также посетить аэропорт Пулково и ключевые железнодорожные вокзалы", - рассказала Антюх.

Вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов отметил на совещании, что это будет четвертый инспекционный визит УЕФА, в делегации, как ожидается, будет около 80 человек. "Они будут работать с каждым органом исполнительной власти отдельно, точечно", - предупредил он.

Заместитель министра спорта РФ Павел Новиков отметил на совещании, что вопросы безопасности обсуждались на заседании специально созданного штаба. Готовность города в этой части, по его словам, оценивается достаточно высоко.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.