РФС удовлетворил жалобу Дмитрия Тарасова на "Локомотив"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) удовлетворила жалобу полузащитника Дмитрия Тарасова на московский "Локомотив". Об этом журналистам сообщил спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы бывшего футболиста железнодорожников.

"РФС практически в полном объеме удовлетворил наш запрос компенсировать затраты на операцию и реабилитацию. То есть "Локомотив" должен полностью компенсировать все затраты. По практике у клуба есть 30 дней на выплаты с момента принятия решения. Наша сторона полностью удовлетворена", - сказал Прокопец.

21 августа 32-летний футболист в интервью порталу "Чемпионат" сообщил о том, что будет требовать взыскать с "Локомотива" €12 тыс. 26 мая в матче 30-го тура чемпионата России сезона-2018/19 против "Уфы" (1:0) Тарасов получил травму. После завершения сезона он отправился в Италию, где в одной из клиник перенес операцию. После всех необходимых процедур игрок получил счет на €23 тыс. (€10 тыс. - стоимость операции, €13 тыс. - реабилитация).

30 июня контракт "Локомотива" с Тарасовым истек. В начале июля генеральный директор клуба Василий Кикнадзе на встрече с болельщиками команды сообщил, что футболист самостоятельно принял решение провести операцию, из-за чего клуб отказывался компенсировать затраты.

Тарасов выступал за "Локомотив" с 2010 по 2019 год. В составе московского клуба он принял участие в 188 матчах во всех турнирах, забив 12 мячей и сделав 10 голевых передач. Вместе с командой он выиграл чемпионат России в сезоне-2017/18, а также три раза завоевал Кубок России.