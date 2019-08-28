Российские волейболистки вышли в плей-офф чемпионата Европы

ТАСС, 28 августа. Женская сборная России по волейболу обыграла команду Испании в матче четвертого тура группового этапа чемпионата Европы. Матчи группы D, в которой выступает российская команда, проходят в Братиславе.

Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:15, 25:19, 25:22) в пользу россиянок. В заключительном, пятом матче группового этапа россиянки сыграют с представительницами Словакии в четверг.

Российская сборная занимает второе место в таблице, имея в активе 10 очков, на первом месте идет команда Германии (11 очков), на третьем - Словакии (8), на четвертом - Испании (5), на пятом - Белоруссии (1), на последнем - Швейцарии (1).

Участие в соревнованиях принимают 24 сборные, разделенные на четыре группы. По четыре лучшие сборные из каждой группы выйдут в плей-офф. Россиянки не опустятся ниже четвертого места в группе, тем самым они гарантировали себе место в 1/8 финала.

Чемпионат Европы, который проходит в четырех городах - Братиславе, Анкаре, Будапеште и польской Лодзи, завершится 8 сентября. Женская сборная России на европейских первенствах побеждала шесть раз, трижды команда становилась бронзовым призером соревнований. В 2017 году чемпионат Европы выиграли сербские волейболистки.