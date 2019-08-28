ХК "Спартак" уступил "Адмиралу" в последнем контрольном матче межсезонья

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" дома в овертайме уступил владивостокскому "Адмиралу" в контрольном матче. Основное время завершилось со счетом 3:3.

В составе победителей шайбы на свой счет записали Кирилл Воронин (7-я минута), Кирилл Дьяков (14), Адам Альмквист (19) и Олег Ломако (61), у "Спартака" отличились Александр Никишин (27), Илья Зубов (41) и Каспарс Даугавиньш (51). Столичный клуб после первого периода уступал со счетом 0:3.

"Спартак" провел последний контрольный матч в межсезонье, всего столичный клуб провел девять контрольных встреч, в которых одержал пять побед и потерпел четыре поражения.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем между ЦСКА и омским "Авангардом", "Спартак" свою первую игру проведет на выезде 2 сентября с рижским "Динамо".