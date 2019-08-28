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КХЛ

Клуб КХЛ "Спартак" еще не определился с капитаном на сезон-2019/20

Место в воротах в первом матче сезона займет Юлиус Гудачек

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Капитан московского "Спартака" на сезон-2019/20 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) еще не определен. Об этом журналистам сообщил ассистент главного тренера "Спартака" Игорь Уланов.

Ранее главный тренер красно-белых Олег Знарок сообщил, что капитаном, скорее всего, будет защитник Андрей Кутейкин. В среду "Спартак" в Москве уступил владивостокскому "Адмиралу" в заключительном предсезонном матче со счетом 3:4 (в овертайме), капитаном команды был нападающий Анатолий Никонцев.

"С капитанством еще не определено полностью, - сказал Уланов. - Капитаном будет тот, кто завоюет эту букву и будет лидером".

Также Уланов сообщил, что место в воротах в стартовом матче нового сезона КХЛ займет словацкий голкипер Юлиус Гудачек. Вторым вратарем команды является россиянин Никита Беспалов.

Первый матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20 "Спартак" проведет на выезде с рижским "Динамо" 2 сентября.

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