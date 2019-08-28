Шишкарев считает, что гандболистке Дмитриевой не стоит форсировать восстановление

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по гандболу Дарья Дмитриева должна полностью пройти реабилитацию после разрыва ахиллова сухожилия, ей не стоит форсировать восстановление. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев после матча за Суперкубок России среди мужских команд.

"Я лично слежу за графиком восстановления, - сказал Шишкарев. - Не нужно сейчас форсировать события и выходить за положенные пять-шесть месяцев. Чемпионат мира Даша уже точно пропустит".

24-летняя Дмитриева получила повреждение в товарищеском матче за ЦСКА 17 августа, позднее она перенесла операцию.

Дмитриева является чемпионкой Олимпийских игр 2016 года, серебряным призером чемпионата Европы (2018). В составе волгоградского "Динамо" Дмитриева трижды становилась победительницей чемпионата России (2012, 2013, 2014).

Чемпионат мира по гандболу пройдет в Японии с 30 ноября по 15 декабря.