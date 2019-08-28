{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Максимов: гандболисты "Чеховских медведей" победили "Спартак" за счет игры в защите

Подмосковный клуб в шестой раз стал обладателем Суперкубка России

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Гандболисты "Чеховских медведей" победили московский "Спартак" в матче за Суперкубок России за счет игры в защите. Об этом журналистам заявил главный тренер подмосковной команды Владимир Максимов.

"Чеховские медведи" в среду обыграли "Спартак" со счетом 35:25 и стали шестикратными обладателями Суперкубка России.

"Мы провели большую работу в защите, - сказал Максимов. - Во втором тайме разрыв начал сокращаться, но коллективная игра вернула нам разницу в счете. Мы стали друг друга понимать, взаимопонимание в команде налицо".

"Чеховские медведи" в сезоне-2018/19 стали чемпионами России и завоевали кубок страны. "Спартак" занял второе место в чемпионате, а в Кубке России дошел до финала, где уступил "Чеховским медведям". Всего в активе чеховского клуба 18 побед в чемпионатах страны (2002-2019), девять раз гандболисты команды становились победителями Кубка России (2009-2013, 2015-2016, 2018-2019).

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
Сидорова победила в прыжках с шестом на вокзале Цюриха в преддверии Бриллиантовой лиги
Второй стала американка Кэти Нейджотт, третьей - канадка Алиша Ньюмэн
Читать полностью