Максимов: гандболисты "Чеховских медведей" победили "Спартак" за счет игры в защите

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Гандболисты "Чеховских медведей" победили московский "Спартак" в матче за Суперкубок России за счет игры в защите. Об этом журналистам заявил главный тренер подмосковной команды Владимир Максимов.

"Чеховские медведи" в среду обыграли "Спартак" со счетом 35:25 и стали шестикратными обладателями Суперкубка России.

"Мы провели большую работу в защите, - сказал Максимов. - Во втором тайме разрыв начал сокращаться, но коллективная игра вернула нам разницу в счете. Мы стали друг друга понимать, взаимопонимание в команде налицо".

"Чеховские медведи" в сезоне-2018/19 стали чемпионами России и завоевали кубок страны. "Спартак" занял второе место в чемпионате, а в Кубке России дошел до финала, где уступил "Чеховским медведям". Всего в активе чеховского клуба 18 побед в чемпионатах страны (2002-2019), девять раз гандболисты команды становились победителями Кубка России (2009-2013, 2015-2016, 2018-2019).