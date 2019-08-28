Дворкович: турнир в Касабланке показал, что в Африке растет новое поколение шахматистов

КАСАБЛАНКА /Марокко/, 28 августа. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Шахматный турнир в рамках XII Африканских игр показал, что подрастает новое поколение игроков. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал в среду президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

Турнир под эгидой FIDE проходил в марокканском городе Касабланка с 24 по 28 августа. По его итогам шахматисты из Египта выиграли золотые медали во всех пяти дисциплинах - в соревнованиях по рапиду (смешанные команды, мужчины, женщины) и блицу (мужчины, женщины).

"Впечатления от африканского чемпионата по шахматам в Касабланке очень хорошие. Было представлено много стран (более 20 - прим. ТАСС). Эмоции отличные, все участники улыбаются и радуются, даже те, кто не выиграл медали", - поделился мнением Дворкович.

По его словам, турнир оправдал ожидания. "Чемпионат показал, что подрастает новое поколение шахматистов. И хочется, чтоб в следующий раз участие приняли все страны Африки. Но то, что в Касабланку приехала примерно половина из них, уже очень хорошо", - подчеркнул президент FIDE.

"Хотелось бы, что в будущем подобные турниры становились более массовыми, чтобы было привлечено максимальное внимание прессы. Для этого нужно проводить соревнования в красивых местах, на привлекательных площадках. В Марокко все было удобно и прошло хорошо", - подытожил Дворкович.

Игры во имя объединения

XII Африканские игры проходят с 19 по 31 августа в нескольких городах Марокко - Рабате, Сале, Касабланке, Бенслимане, Темаре и Эль-Джадиде. В соревнованиях, призванных содействовать объединению в Африке, принимают участие почти 6400 спортсменов из более чем 50 стран.

Они разыгрывают медали в 29 дисциплинах, среди которых легкая атлетика, баскетбол, борьба, велоспорт, волейбол, гандбол, гимнастика, гребля, дзюдо, карате, конный спорт, плавание, теннис, фехтование, футбол, шахматы и другие. В 17 видах решается судьба лицензий на летние Олимпийские игры в Токио.

I Африканские игры состоялись в июле 1965 года в Браззавиле (Республика Конго). В Марокко континентальные соревнования проводятся впервые.