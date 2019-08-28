Американская гонщица Джесси Комбс погибла в попытке установить новый рекорд скорости

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Американская гонщица Джесси Комбс погибла в результате аварии, пытаясь установить новый рекорд скорости на реактивном автомобиле среди женщин. Об этом сообщает портал Autoblog со ссылкой на заявление семьи Комбс.

36-летняя гонщица, которая часто появлялась на телевидении в качестве ведущей и гостя различных передач, разбилась во вторник в пустыне Алворда в штате Орегон. Комбс пыталась побить собственный рекорд скорости на реактивном четырехколесном автомобиле. В октябре 2013 года она побила рекорд скорости среди женщин, который держался в течение 48 лет, разогнавшись до 632 км/ч. В 2016 году она установила новый рекорд - 769 км/ч. Во вторник она планировала развить скорость до 996 км/ч.

В заявлении семьи отмечается, что она пыталась побить абсолютный женский рекорд скорости передвижения по суше, установленный в 1976 году каскадершей и гонщицей Китти О'Нил. Тогда ей удалось развить на трехколесном реактивном автомобиле скорость 843 км/ч.