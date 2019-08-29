Гимнастка Харенкова сменила спортивное гражданство и будет выступать за Грузию

ТАСС, 29 августа. Гимнастка Мария Харенкова, выступавшая за Россию, сменила спортивное гражданство и будет выступать за сборную Грузии. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации гимнастики.

20-летняя Харенкова получила разрешение на выступления за другую национальную команду. Соответствующее решение было вынесено на исполкоме организации, который прошел в Манагуа (Никарагуа).

Харенкова является бронзовым призером чемпионата мира 2014 года в командных соревнованиях, чемпионкой Европы (2014) в упражнении на бревне, серебряным призером в многоборье (2015) и бронзовым призером в команде (2014).

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет с 4 по 13 октября в немецком Штутгарте.