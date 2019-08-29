СМИ: футболист "Зенита" Ригони может продолжить карьеру в "Сампдории"

ТАСС, 29 августа. Аргентинский полузащитник российского футбольного клуба "Зенит" Эмилиано Ригони может перейти в итальянскую "Сампдорию". Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на сообщение журналиста издания La Gazzetta dello Sport Николо Скиры в Twitter.

По данным источника, итальянский клуб сделал новое арендное предложение "Зениту" по Ригони. Отмечается, что итальянцы готовы арендовать игрока за €500 тыс. и добавить в соглашение пункт о выкупе полузащитника за €9,5 млн, если он проведет за "Сампдорию" более 15 матчей.

С августа по декабрь 2018 года Ригони выступал в чемпионате Италии за "Аталанту" на правах аренды. Футболист провел 12 матчей и забил три мяча. Аренда была рассчитана на год, но "Зенит" воспользовался опцией досрочного расторжения соглашения, поэтому сезон игрок завершал в петербургском клубе.

Ригони выступает за "Зенит" с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел пять матчей в составе команды, не отметившись результативными действиями. Всего на его счету 45 игр во всех турнирах за команду, девять забитых мячей и восемь голевых передач. По итогам сезона-2018/19 Ригони завоевал с командой золотые медали чемпионата России.

Также Ригони выступал за аргентинские клубы "Бельграно" и "Индепендьенте". В составе сборной Аргентины провел два матча.