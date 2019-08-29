Минспорт Калининградской области ожидает аншлаг на футбольном матче Россия - Казахстан

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Калининград полностью готов к проведению матча отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года между командами России и Казахстана, на игре ожидается аншлаг. Об этом в четверг ТАСС сообщила министр спорта области Наталья Ищенко.
Матч Россия - Казахстан пройдет 9 сентября (21:45 мск) на стадионе "Калининград", который вмещает 35 212 человек. Город принял четыре матча чемпионата мира по футболу 2018 года, а также игру Лиги наций между командами России и Швеции (0:0).
"У Калининграда высокая степень готовности к матчу - многие вопросы отработаны нами как на прошлогоднем чемпионате мира, так и на матчах футбольного клуба "Балтика". По всем аспектам мы тесно взаимодействуем с Российским футбольным союзом, и успешный опыт матча Лиги наций 2018 года нам тоже в этом поможет. На игре со сборной Швеции стадион "Калининград" был заполнен практически полностью, уверены, что подобное будет и с Казахстаном, ожидается интересная игра", - сказала Ищенко.
"Сборную России по футболу в нашем регионе любят, что показала и прошлогодняя открытая тренировка россиян на калининградском стадионе "Локомотив" - поддержать подопечных Станислава Черчесова тогда пришли почти 1000 воспитанников наших футбольных секций, - продолжила она. - Футбол в Калининградской области входит в число самых популярных видов спорта - после чемпионата мира наблюдается настоящий бум родительского и детского интереса к занятиям в специализированных школах и клубах. "Балтика" - наш флагман, справивший на минувших выходных 65-летний юбилей, на матч Футбольной национальной лиги в этот день команду пришли поддержать почти девять тысяч человек. Наметилась положительная динамика в результатах, поэтом матч сборной страны, уверена, вновь усилит и без того крепкую любовь калининградцев к игре миллионов".
Калининград имеет большой опыт по проведению самых крупных международных турниров, отметила Ищенко. "Мы рады всем национальным командам в нашем регионе - здесь на ура встречают сборную страны по футболу и волейболу, поддерживают отечественные дружины по регби. Мы с большим удовольствием и воодушевлением встречаем как российских, так и зарубежных спортсменов. Построена и реконструируется не только спортивная, но и туристическая, транспортная, деловая инфраструктура - по многим параметрам мы соответствуем всем требованиям, предъявляемым для соревнований и учебно-тренировочных сборов самого высокого класса", - сказала она.
Сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав после четырех матчей девять очков. Лидирует команда Бельгии (12 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (6), сборная Шотландии идет четвертой (6), пятое место занимают киприоты (3), замыкает таблицу команда Сан-Марино (0).