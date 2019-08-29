Минспорт Калининградской области ожидает аншлаг на футбольном матче Россия - Казахстан

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Калининград полностью готов к проведению матча отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года между командами России и Казахстана, на игре ожидается аншлаг. Об этом в четверг ТАСС сообщила министр спорта области Наталья Ищенко. Матч Россия - Казахстан пройдет 9 сентября (21:45 мск) на стадионе "Калининград", который вмещает 35 212 человек. Город принял четыре матча чемпионата мира по футболу 2018 года, а также игру Лиги наций между командами России и Швеции (0:0).

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"У Калининграда высокая степень готовности к матчу - многие вопросы отработаны нами как на прошлогоднем чемпионате мира, так и на матчах футбольного клуба "Балтика". По всем аспектам мы тесно взаимодействуем с Российским футбольным союзом, и успешный опыт матча Лиги наций 2018 года нам тоже в этом поможет. На игре со сборной Швеции стадион "Калининград" был заполнен практически полностью, уверены, что подобное будет и с Казахстаном, ожидается интересная игра", - сказала Ищенко. "Сборную России по футболу в нашем регионе любят, что показала и прошлогодняя открытая тренировка россиян на калининградском стадионе "Локомотив" - поддержать подопечных Станислава Черчесова тогда пришли почти 1000 воспитанников наших футбольных секций, - продолжила она. - Футбол в Калининградской области входит в число самых популярных видов спорта - после чемпионата мира наблюдается настоящий бум родительского и детского интереса к занятиям в специализированных школах и клубах. "Балтика" - наш флагман, справивший на минувших выходных 65-летний юбилей, на матч Футбольной национальной лиги в этот день команду пришли поддержать почти девять тысяч человек. Наметилась положительная динамика в результатах, поэтом матч сборной страны, уверена, вновь усилит и без того крепкую любовь калининградцев к игре миллионов".

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