Малиец Ньянг избран президентом Международной федерации баскетбола

ТАСС, 29 августа. Малиец Хамане Ньянг единогласным решением избран президентом Международной федерации баскетбола (FIBA). Об этом в четверг сообщила пресс-служба организации.

Выборы прошли на конгрессе FIBA в Пекине. Всего в голосовании приняли участие 156 членов национальных федераций.

Ньянг, который ранее был вице-президентом международной федерации и президентом африканского отделения FIBA, будет руководить организацией с 2019 по 2023 год. Он также возглавлял Федерацию баскетбола Мали и занимал пост министра спорта Мали. С 2014 года должность президента FIBA занимал аргентинец Орасио Мураторе.

"Благодарю все национальные федерации за оказанное мне доверие. Я обещаю полностью посвятить себя FIBA во время моего пребывания во главе организации и служить интересам нашего любимого вида спорта во всех уголках мира. Мы являемся руководящим органом баскетбольного мира и должны продолжать играть ведущую роль в развитии нашего спорта. Вместе мы можем стать самым популярным спортивным сообществом в мире", - сказал 67-летний Ньянг.

Немец Инго Вайс был переизбран казначеем FIBA. В центральный совет FIBA вошли: Селестин Аджанохун (Бенин), Жан-Мишель Рамаросон (Мадагаскар), Мишель О'Киф (Канада), Марсело Луис Бедойа (Парагвай), Уси Ричардс (Виргинские острова), Юко Мицуя (Япония), Эрик Тохир (Индонезия), Кармен Токала (Румыния), Жан-Пьер Сьюта (Франция), Антти Циттинг (Финляндия), Астериос Зоис (Греция), Каро Лелаи (Папуа - Новая Гвинея) и Дэвид Рид (Австралия). Члены центрального совета FIBA вместе с главой и казначеем федерации будут работать с генеральным секретарем организации Андреасом Загклисом и главами пяти отделений FIBA - Анибалем Манаве (Африка), Кэрол Кэллан (Америка), шейхом Саудом бин Али Аль-Тани (Азия), Тургаем Демирелем (Европа) и Бертоном Шипли (Океания).

Первое заседание центрального совета FIBA в новом составе состоится 14 сентября в Пекине во время Кубка мира.