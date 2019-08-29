Ищенко: концепция наследия ЧМ-2018 работает в Калининграде в полном объеме

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Концепция наследия чемпионата мира 2018 года по футболу осуществляется в Калининграде в полном объеме. Об этом ТАСС в четверг заявила министр спорта области Наталья Ищенко.

"Концепция наследия [чемпионата мира] работает в Калининграде в полном объеме. Стадион микрорайона Сельма стал базовым для областной спортивной школы по игровым видам спорта. База в Светлогорске используется для тренировочного процесса "Балтики" и принимала международный Приграничный кубок по футболу среди детей, стадион "Локомотив" на втором этапе реконструкции и получает легкоатлетическое ядро уровня IAAF [Международной ассоциации легкоатлетических федераций]. А на стадионе "Пионер" регулярно проводятся тренировки воспитанников городской профильной спортивной школы и только что завершилось самое массовое в истории области зональное первенство по футболу среди команд юношей не старше 15 лет", - сказала Ищенко.

"Наша главная арена "Калининград" первым из стадионов чемпионата мира - 2018 получил возможность принимать соревнования не только по футболу, но и по регби - там уже состоялось лучшее в истории первенство континента по регби среди юниоров, а весной 2020 года сыграют взрослые сборные России и Португалии в рамках чемпионата Европы по регби-15. К наследию я отношу и матчи футбольной сборной страны, которая до появления у нас соответствующей инфраструктуры никогда не играла в Калининграде", - добавила она.

Матчи ЧМ-2018 прошли с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Помимо Калининграда, игры прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.