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Формула-1

Гран-при России "Формулы-1" в 2020 году планируется провести 27 сентября

Впервые в истории сезон будет состоять из 22 этапов
"Сочи Автодром" Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
"Сочи Автодром"
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 29 августа. Гонку Гран-при России чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в 2020 году планируется провести 27 сентября. Календарь следующего сезона соревнований опубликован на официальном сайте "Формулы-1".

Впервые в истории сезон "Формулы-1" будет состоять из 22 этапов. Первый этап запланирован на 15 марта и должен пройти в Австралии, заключительный - 29 ноября в ОАЭ. Также впервые с 1985 года будет проведен Гран-при Нидерландов и дебютирует Гран-при Вьетнама.

Календарь нового сезона "Формулы-1" должен быть утвержден Международной автомобильной федерацией (FIA).

Теги
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