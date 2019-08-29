Родионенко: препятствовать переходу гимнастки Харенковой в сборную Грузии не было смысла

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Препятствовать переходу гимнастки Марии Харенковой в сборную Грузии не имело смысла, поскольку перспектив выступать за российскую команду у нее не было. Об этом ТАСС в четверг сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

20-летняя Харенкова получила разрешение на выступления за другую национальную команду, переход был утвержден на исполкоме организации, который прошел в Манагуа (Никарагуа).

"Мария не входила в национальную команду, девочка показывает гимнастику не того уровня, который устраивает сборную России, - сказала Родионенко. - Ее пригласила Грузия, и она воспользовалась правом перейти в новую команду, в составе которой она сможет выступать и на чемпионатах мира, и на чемпионатах Европы, и на Олимпийских играх".

"Она будет лидером в новой команде, поэтому мы поступили по-человечески и не стали закрывать ей дорогу", - добавила она.

Собеседница агентства отметила, что переходы потерявших место в составе сборной гимнастов в команды соседних с Россией стран случаются нередко. "У нас уезжали спортсмены выступать и за сборную Азербайджана, и за сборную Белоруссии, мы особо не возражаем. Но тех, кто нам нужен и у кого есть перспектива, мы не отпускаем", - пояснила Родионенко.

Харенкова является бронзовым призером чемпионата мира 2014 года в командных соревнованиях, чемпионкой Европы (2014) в упражнении на бревне, серебряным призером в многоборье (2015) и бронзовым призером в команде (2014).