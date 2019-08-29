Команда "Формулы-1" "Мерседес" продлила контракт с Боттасом на один год

ТАСС, 29 августа. Финский пилот Валттери Боттас продлил контракт с командой чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес". Об этом сообщает пресс-служба коллектива.

Новое соглашение с 30-летним гонщиком рассчитано до окончания сезона 2020 года. Предстоящий сезон станет четвертым для финна в команде.

"Я очень счастлив и горжусь тем, что четвертый сезон буду являться частью команды, хочу поблагодарить каждого члена команды "Мерседес" за доверие и веру в меня. Мои выступления с каждым годом становятся все лучше и лучше, моя главная цель - стать чемпионом мира в "Формуле-1", и я считаю следующий сезон наиболее подходящим временем для этого", - сказал Боттас.

"В 2019 году мы поставили перед Валттери задачу вернуться более сильным, чем мы видели его в первой половине 2018 года, и он достиг этого, - сказал исполнительный директор "Мерседеса" Тото Вольфф. - Результаты, которых мы достигли вместе с Валттери, не случайны: он был неотъемлемой частью нашей команды в последние два сезона, его совместная работа с Льюисом [Хэмилтоном] была образцовой, и он продемонстрировал реальную силу характера в том, как он реагировал на неудачи. Я рад, что он останется с командой по крайней мере еще на один сезон".

Боттас перешел в "Мерседес" в январе 2017 года из "Уильямса". Финн выступает в "Формуле-1" с 2013 года. В его активе пять побед на этапах чемпионата мира, все одержаны в составе немецкого коллектива. В текущем сезоне "Формулы-1" Боттас занимает второе место в зачете пилотов, имея в активе 188 очков. Лидирует другой пилот "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон (250).