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Российская федерация баскетбола получила награды FIBA за развитие баскетбола 3x3

Церемония награждения прошла в рамках конгресса Международной федерации баскетбола

ТАСС, 29 августа. Российская федерация баскетбола (РФБ) получила награды Международной федерации баскетбола (FIBA) за развитие баскетбола 3х3. Об этом в четверг сообщила пресс-служба РФБ.

На церемонии награждения, которая прошла в рамках конгресса FIBA, РФБ представлял ее президент Андрей Кириленко и исполнительный директор Наталья Галкина.

Федерация была удостоена награды за второе место в номинации "Самая прогрессирующая страна в баскетболе 3x3 по итогам периода с 2017 по 2019 год". Первую строчку заняла Монголия.

Также РФБ получила приз, заняв второе место по количеству активных игроков, зарегистрированных в системе официальных соревнований FIBA по баскетболу 3х3 в 2019 году. По данному показателю лидер - Китай. Третью награду РФБ получила за лидерство в объединенном мировом рейтинге баскетбола 3х3 среди мужчин и женщин. Женская команда идет в своем рейтинге на первом месте, мужская - на втором.

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