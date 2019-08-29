КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 160 тыс. рублей по итогам седьмого тура чемпионата России

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Спартак" на 160 тыс. рублей по итогам матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов". Об этом журналистам в четверг заявил глава комитета Артур Григорьянц.

Матч прошел 25 августа в Самаре и завершился победой "Спартака" со счетом 2:1.

"Комитет оштрафовал московский "Спартак" за использование шести элементов пиротехники их фанатами на 60 тыс. рублей. Также шесть игроков "Спартака" получили желтые карточки, за что клуб оштрафован еще на 100 тыс. рублей", - сказал Григорьянц.

"После матча произошел инцидент, тренер по работе с вратарями "Крыльев Советов" Виктор Гаус оскорбил судейскую бригаду с использованием нецензурных выражений. Гаус принес извинения комитету, судейской бригаде и признал вину. Это первое нарушение у Гауса как у тренера, "Крылья Советов" просили в своем ходатайстве применить минимальное наказание и не применять штраф, мы пошли навстречу, мы дисквалифицировали его на два матча, но без штрафа", - добавил глава комитета.

По итогам заседания московское "Динамо" было оштрафовано на 50 тыс. рублей за скандирование нецензурных выражений их болельщиками в матче с "Тамбовом" (2:0). ЦСКА был наказан штрафом в размере 10 тыс. рублей за использование в речевке болельщиков нецензурных выражений.