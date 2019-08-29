{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

РФС снял запрет с "Ростова" на регистрацию новичков

Мера наказания для клуба была изменена на альтернативную

ТАСС, 29 августа. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) сняла запрет с "Ростова" на регистрацию новых игроков, который был наложен на клуб из-за долгов перед бывшим главным тренером команды Курбаном Бердыевым. Об этом в четверг сообщила пресс-служба РФС.

Палата по разрешению споров удовлетворила ходатайство "Ростова", в котором клуб просил заменить запрет на регистрацию новичков на альтернативную меру - внесение на счет РФС денежных средств в соответствии с заявлением Бердыева.

Ранее Бердыев и его ассистенты обратились в палату по разрешению споров РФС с заявлением о применении санкций в отношении "Ростова". РФС удовлетворила их заявления.

Бердыев возглавлял "Ростов" с 2014 по 2016 год, с 2016 по 2017 год был исполнительным директором клуба. Вместе с ростовской командой он стал серебряным призером чемпионата России (2015/16). В следующем сезоне "Ростов" дебютировал в групповом этапе Лиги чемпионов, где занял третье место, после чего дошел до 1/8 финала Лиги Европы.

В нынешнем сезоне "Ростов" занимает третье место в таблице чемпионата России, имея в активе 14 очков. В следующем туре команда в гостевом матче сыграет против московского "Локомотива". Встреча пройдет 31 августа.

Теги
Российский футбол
КХЛ
Майоров: интерес к ХК "Спартак" возрастет с приходом Знарка
Бывший капитан красно-белых отметил замечательную атмосферу на трибунах во время домашних матчей команды
Читать полностью