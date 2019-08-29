Голландец ван'т Энд стал чемпионом мира по дзюдо в весовой категории до 90 кг

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Голландский спортсмен Ноэль ван'т Энд стал чемпионом мира в весовой категории до 90 кг на чемпионате мира по дзюдо. Соревнования проходят в Токио.

В финальном поединке он оказался сильнее японца Шоичиро Мукаи. Бронзовые медали завоевали француз Аксель Клерже и серб Неманья Майдов. Россияне не выступали в данной весовой категории.

В женском турнире в весовой категории до 70 кг победу одержала француженка Мари-Ив Гайе, которая в финале оказалась сильнее представительницы Португалии Барбары Тимо. Бронзовые медали завоевали британка Салли Конвей и француженка Марго Пино. Россиянки не выступали в данной весовой категории.

Всего в активе сборной России две награды - одна серебряная и одна бронзовая медали. В общем зачете команда России занимает девятое место. Лидирует сборная Японии, в активе которой три золотые, четыре серебряные и три бронзовые награды.

Чемпионат мира завершится 1 сентября.