Майоров: интерес к ХК "Спартак" возрастет с приходом Знарка

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион бывший капитан хоккейного клуба "Спартак" и сборной СССР Борис Майоров выразил уверенность, что с приходом на пост главного тренера команды Олега Знарка интерес к ней возрастет еще больше. Об этом он сказал на церемонии подписания контракта между клубом и компанией BQ.

Знарок возглавил команду в нынешнее межсезонье. Под его руководством команда атлетов из России выиграла Олимпиаду 2018 года, а также чемпионат мира 2014 года. При нем столичное "Динамо" и СКА становились обладателями Кубка Гагарина.

"Хочу искренне поблагодарить руководство компании за поддержку моего родного клуба. И в те времена, когда я выходил на лед, и сегодня "Спартак" является самым популярным клубом страны, болельщики которого есть в каждом городе. Уверен, что в этом сезоне с приходом Олега Знарка на пост главного тренера интерес к команде вырастет еще больше. У нас замечательная атмосфера на домашних матчах, и я с радостью приглашаю всех болельщиков на первую игру "Спартака", которая состоится 8 сентября", - сказал Майоров.

"Надеюсь, что поддержка наших новых партнеров поможет команде успешно выступить в предстоящем сезоне. Мы все надеемся, что "Спартак" не только уверенно выйдет в плей-офф, но и сможет пройти в Кубке Гагарина как можно дальше", - добавил Майоров.

В сезоне-2018/19 "Спартак" впервые с 2011 года сумел выйти в Кубок Гагарина. Красно-белые уступили в первом раунде петербургскому СКА со счетом 2-4.