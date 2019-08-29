Чемпионы Универсиады-2019 фигуристы Попова и Мозгов представили программу на песню Queen

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чемпионы Универсиады 2019 года в Красноярске в фигурном катании Бетина Попова и Сергей Мозгов, выступающие в танцах на льду, представили произвольную программу на песню Bohemian Rhapsody британской рок-группы Queen.

Спортсмены продемонстрировали макет произвольного танца на открытой тренировке группы Анжелики Крыловой и Олега Волкова. Ритм-танец нового сезона Попова и Мозгов будут исполнять под саундтрек из мюзикла "Кабаре".

"Изначально было предложение "Болеро" (произведение французского композитора Мориса Равеля - прим. ТАСС) катать, это, безусловно, очень мощная музыка, - рассказал Мозгов на пресс-конференции. - Но мы включили "Болеро" несколько раз и Bohemian Rhapsody, и стало очевидно, что она нам больше подойдет и, как по нам, она звучит более мощно".

В прошлом сезоне Попова и Мозгов выступали на этапах Гран-при в Финляндии (седьмое место) и Франции (восьмое) и не смогли пробиться в финал серии. Сезон-2019/20 Гран-при фигуристы начнут на этапе в Канаде, который пройдет с 25 по 27 октября.