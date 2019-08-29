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Бокс

Валуев прокомментирует боксерский бой Поветкина и Хьюи Фьюри

Поединок состоится 31 августа

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Николай Валуев прокомментирует бой за вакантный титул WBA International между россиянином Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Матч ТВ".

Бой между Поветкиным и Фьюри пройдет 31 августа в рамках боксерского шоу в Лондоне, главным событием которого станет поединок между олимпийскими чемпионами украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом за титулы чемпиона мира по версиям WBA, Всемирной боксерской организации и Всемирного боксерского совета в легком весе.

"Валуев будет участвовать в репортаже вместе с комментаторами Борисом Скрипко и Александром Гришиным", - сообщили в пресс-службе. Начало трансляции - в 22:55 мск.

Валуев был чемпионом мира в супертяжелом весе в 2005-2007 и 2009 годах, временным чемпионом мира по версии WBA (2008-2009).

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Поветкин, Александр ВладимировичВалуев, Николай СергеевичБокс
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