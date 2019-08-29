Валуев прокомментирует боксерский бой Поветкина и Хьюи Фьюри

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Николай Валуев прокомментирует бой за вакантный титул WBA International между россиянином Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Матч ТВ".

Бой между Поветкиным и Фьюри пройдет 31 августа в рамках боксерского шоу в Лондоне, главным событием которого станет поединок между олимпийскими чемпионами украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом за титулы чемпиона мира по версиям WBA, Всемирной боксерской организации и Всемирного боксерского совета в легком весе.

"Валуев будет участвовать в репортаже вместе с комментаторами Борисом Скрипко и Александром Гришиным", - сообщили в пресс-службе. Начало трансляции - в 22:55 мск.

Валуев был чемпионом мира в супертяжелом весе в 2005-2007 и 2009 годах, временным чемпионом мира по версии WBA (2008-2009).