IBU получил данные WADA для открытия допинговых дел в отношении российских биатлонистов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) получил от Всемирного антидопингового агентства (WADA) информацию по итогам проверки базы данных московской лаборатории, которая может стать основанием для открытия дел в отношении российских биатлонистов. Об этом ТАСС сообщил источник в IBU.

WADA по итогам проверки базы данных московской лаборатории прогнозирует открытие порядка 300 допинговых дел в отношении российских спортсменов, выступавших в период с 2012 по 2015 год. Организация направляет обработанную информацию в международные федерации, которые на основе полученных данных начинают допинговые разбирательства.

"IBU тоже получил информацию от WADA по итогам проверки базы данных московской лаборатории и допинг-проб", - сообщили источник, не уточнив, сколько биатлонистов попали под подозрение.

Информация из московской лаборатории была необходима WADA для проверки результатов расследования его независимой комиссии во главе с Ричардом Маклареном, на основе которых были открыты несколько допинговых дел в отношении российских биатлонистов.

Расследование Макларена привело к тому, что российские биатлонисты Александр Печенкин и Александр Чернышов, уже завершившие спортивную карьеру, в июне были дисквалифицированы на четыре года. Обвинения в нарушении антидопинговых правил им были предъявлены в августе 2018 года, вместе с ними под подозрение тогда попали олимпийские чемпионы Светлана Слепцова и Евгений Устюгов, но по их делам решение еще не вынесено.