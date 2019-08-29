Премьер Литвы согласился взять под личное шефство ЧМ по мини-футболу 2020 года

ВИЛЬНЮС, 29 августа. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис дал согласие стать патроном финального турнира чемпионата мира по мини-футболу, который в 2020 году состоится в Литве. Об этом на своем сайте сообщила Федерация футбола Литвы, с руководителями которой в четверг глава правительства обсудил ход подготовки к мировому первенству.

"Спортивное мероприятие такого уровня является важным событием не только для нашего футбольного сообщества, но и для страны в целом", - пояснил мотивы своего решения глава кабинета.

Игры турнира пройдут с 12 сентября по 4 октября будущего года в трех городах Литвы - Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде. По словам канцлера правительства Альгирдаса Стончайтиса, проведение мирового чемпионата для принимающих его городов является уникальной возможностью рассказать о себе широкой аудитории.

На организацию первенства претендовали также Иран, Новая Зеландия и Япония. На руку балтийской республике сыграло то обстоятельство, что последний раз финальный этап чемпионата мира по мини-футболу в Европе проходил в прошлом веке - в 1996 году.

В чемпионате мира примут участие 24 сборные.