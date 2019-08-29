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Летние олимпийские виды спорта

Умер серебряный призер ЧМ-1966 по стрельбе Александр Герасименок

Ему было 85 лет

ТАСС, 29 августа. Двукратный серебряный призер чемпионата мира по пулевой стрельбе 1966 года в личных соревнованиях Александр Герасименок умер на 86-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Стрелкового союза России.

"Коллектив Стрелкового союза России, спортсмены, тренеры, поклонники стрелкового спорта выражают глубокие соболезнования родным и близким Александра Яновича, искреннюю признательность за его многолетний труд и преданность стрелковому спорту. Светлая память", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также Герасименок стал бронзовым призером чемпионата мира 1966 года. Он был заслуженным мастером спорта СССР, заслуженным тренером России.

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