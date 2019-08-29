Поветкин не будет стремиться одержать победу нокаутом в бою против Хьюи Фьюри

Бой между Поветкиным и Фьюри пройдет в рамках боксерского шоу, главным событием которого станет поединок между олимпийскими чемпионами украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе.

ЛОНДОН, 29 августа. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Российский боксер Александр Поветкин полностью готов к 12-раундовому поединку против британского боксера Хьюи Фьюри и не будет форсировать события по ходу боя. Об этом он сообщил в четверг корреспонденту ТАСС в преддверии своего боя, который состоится в субботу на лондонском крытом стадионе O2 Arena.

"Я буду просто боксировать. Не буду заряжаться на нокаут, - сказал Поветкин, поделившись подробностями подготовки к предстоящему поединку. - Я делал упор на переходе к ближнему бою. Тренировался с высокими спарринг-партнерами, старался подходить поближе, работал над тем, чтобы проходить джеб, не пропускать его, а чтобы под него выполнять какие-то комбинации: уклоняться, делать шаг в сторону".

Бой против Фьюри станет для Поветкина третьим по счету в Великобритании, предыдущие свои поединки на профессиональном ринге он проводил в России и Германии. "Россия есть Россия, там, конечно, все люди болеют за тебя, в Германии тоже. В Англии, наверное, больше понимают бокс. По крайней мере, мне так кажется", - отметил собеседник агентства.

"Может быть, его здесь любят потому, что он здесь появился. Здесь очень большое внимание [к боксу]. Я вот смотрю, какие залы здесь собирают, какие стадионы, сколько зрителей приходит", - поделился Поветкин.

Отвечая на вопрос о своих дальнейших планах после боя с Фьюри, Поветкин ответил: "Вы знаете, я загадывать не хочу. Надо бы этот бой отбоксировать. Конечно, хотелось бы провести бой с Тайсоном Фьюри (двоюродный брат Хьюи Фьюри - прим. ТАСС), потому что он много говорил, что хочет со мной встретиться. Я не знаю, нужно у моих промоутеров спросить, почему у нас до сих пор этот бой не состоялся".

Любовь британской публики

Шансы на победу россиянина в беседе с корреспондентом ТАСС оценил британский проумотер Эдди Хирн: "Я думаю, что многое будет зависеть от того, остался ли запал у Александра. Он прекрасно выглядит, находится в добром здравии, у букмекеров он явный фаворит в этом бою. Тем не менее ему будет сложно, поскольку Фьюри очень скоростной и резкий боксер".

Хирн отметил, что вечер бокса соберет на стадионе O2 Arena 18 тыс. человек. "Поветкин уже боксировал на Уэмбли, где было 80 тыс. зрителей. Я думаю, что всем боксерам здорово боксировать в Великобритании, поскольку атмосфера здесь потрясающая. Британские поклонники бокса высоко ценят Поветкина, поскольку он всегда проводит потрясающие поединки", - сказал проумотер.

"Публика любит бои супертяжей, им нравятся такие, как Александр Поветкин. У него был здесь прекрасный бой против Энтони Джошуа и замечательный поединок против Дэвида Прайса. И я думаю, что в субботу нас ждет еще один отличный его бой с Хьюи Фьюри", - добавил Хирн.

Карьера Поветкина

Поветкин в сентябре прошлого года уступил техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе. В конце того же года боксер перенес операцию на локтях, после чего не выходил на ринг.

Всего на счету Поветкина 34 победы, 24 из которых он одержал нокаутом, и два поражения. Поветкин также является чемпионом Олимпийских игр 2004 года в супертяжелой весовой категории, чемпионом мира (2003) и двукратным чемпионом Европы (2002, 2004).