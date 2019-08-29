РФС сократил срок дисквалификации футболиста "Сочи" Миладиновича

ТАСС, 29 августа. Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) удовлетворил запрос команды "Сочи" о сокращении срока дисквалификации защитника Ивана Миладиновича. Об этом в четверг сообщила пресс-служба клуба.

Миладинович был дисквалифицирован на четыре матча за удар локтем в голову нападающего московского ЦСКА Федора Чалова в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который прошел 11 августа.

Срок отстранения сокращен до трех матчей. 25-летний футболист пропустит матч восьмого тура против казанского "Рубина", но сможет сыграть во встрече девятого тура против московского "Локомотива" 15 сентября.

У Чалова после удара Миладиновича выявили перелом костей носа с небольшим смещением. Главный арбитр встречи Виталий Мешков оставил эпизод без внимания. Позднее руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров заявил, что Мешков должен был удалить Миладиновича и назначить пенальти. При этом Чалов смог сыграть уже в матче следующего тура.

"Сочи" занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 3 очка после семи туров.