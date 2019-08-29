Операции помешали фигуристам Поповой и Мозгову при подготовке к новому сезону

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Операции, которые перенес фигурист Сергей Мозгов, помешали его танцевальному дуэту с Бетиной Поповой при подготовке к сезону-2019/20. Об этом спортсмены сообщили на пресс-конференции.

"Уже конец недели, тяжеловато идет, сейчас самый пик подготовки, плюс мы после травм и моих операций, состояние уставшее, - сказал Мозгов. - Были две операции - одна после Универсиады-2019, а потом еще одна по медицинским показаниям. После первой операции мы пропустили два месяца, после последней - чуть меньше месяца".

"Сейчас очень активно догоняем, включаемся в работу", - добавила Попова.

Также Мозгов отметил, что все элементы в их программах готовы, и теперь фигуристам предстоит работать над качеством их исполнения. При этом спортсмены сообщили, что готовы к открытым прокатам сборной России, которые пройдут 7 и 8 сентября.

Попова и Мозгов являются чемпионами Универсиады 2019 года в Красноярске. В прошлом сезоне спортсмены также выступали на этапах Гран-при в Финляндии (седьмое место) и Франции (восьмое) и не смогли пробиться в финал серии. Сезон-2019/20 фигуристы начнут на этапе Гран-при в Канаде, который пройдет с 25 по 27 октября.