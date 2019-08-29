Девять российских тяжелоатлетов вошли в состав мужской команды на чемпионат мира

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по тяжелой атлетике определился с мужским составом на чемпионата мира, в команду вошли девять спортсменов. Об этом ТАСС сообщил главный тренер мужской сборной России по тяжелой атлетике Олег Писаревский.

Чемпионат мира пройдет в Паттайе (Таиланд) с 18 по 27 сентября, медали будут разыграны в десяти весовых категориях.

В состав команды включены Сергей Петров (до 73 кг), Виктор Гетц (до 81 кг), Роман Чепик (до 89 кг), Хетаг Хугаев, Артур Бабаян (до 96 кг), Александр Кибанов (до 102 кг), Родион Бочков, Тимур Наниев (до 109 кг) и Антоний Савчук (свыше 109 кг).

Россия не будет представлена в трех легчайших весовых категориях - 55 кг, 61 кг и 67 кг.

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) в августе временно отстранила 13 российских спортсменов из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил на основе данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории. В их числе оказались Руслан Албегов, Давид Беджанян, Олег Чен, Егор Климонов, Дмитрий Лапиков, Чингиз Могушков, Адам Малигов, Магомед Абуев, Максим Шейко.