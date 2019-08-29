{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Поветкин заявил, что отнесется к Хьюи Фьюри со всей серьезностью

Бой пройдет 31 августа

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин со всей серьезностью относится к своему сопернику по предстоящему поединку британцу Хьюи Фьюри. Комментарий Поветкина ТАСС предоставили организаторы поединка.

"Хьюи Фьюри - молодой спортсмен с очень большими перспективами. Я отношусь к нему со всей серьезностью", - сказал Поветкин.

Бой между Поветкиным и Фьюри пройдет в рамках боксерского шоу в Лондоне 31 августа. На счету россиянина 34 победы (24 нокаутом) и два поражения. На счету Фьюри 23 победы (13 нокаутом) и два поражения.

Теги
Бокс
Летние олимпийские виды спорта
Испанец Эррада выиграл шестой этап веломногодневки "Вуэльта"
В общем зачете лидирует бельгиец Дилан Тёнс
Читать полностью