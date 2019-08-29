Несколько самолетов с болельщиками отправятся в ОАЭ из России на бой Нурмагомедова

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Несколько самолетов с болельщиками отправятся в Абу-Даби перед боем чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

"Планируется, что из России ближе к бою отправятся несколько самолетов с болельщиками. Также прилетят болельщики из других стран", - сказал собеседник агентства.

Поединок Нурмагомедов - Порье пройдет 7 сентября. Билеты на бой были раскуплены в первые два дня продаж.

На счету 30-летнего россиянина 27 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

Порье завоевал титул временного чемпиона организации 14 апреля, оказавшись сильнее соотечественника Макса Холлоуэя. В активе 30-летнего бойца 25 побед и пять поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.