Испанец Эррада выиграл шестой этап веломногодневки "Вуэльта"

ТАСС, 29 августа. Испанский велогонщик Хесус Эррада из команды Cofidis одержал победу на шестом этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Вуэльта Испании".

Испанец преодолел дистанцию протяженностью 198,9 км за 4 часа 43 минуты 55 секунд. Вторым финишировал бельгиец Дилан Тёнс из команды Bahrain-Мerida, третьим француз Дориан Годон (AG2R La Mondiale). Россиянин Павел Кочетков ("Катюша-Альпецин") занял 65-е место, Сергей Чернецкий (Caja Rural - Seguros RGA) - 92-е, Вячеслав Кузнецов ("Катюша-Альпецин") - 147-е.

В общем зачете лидирует Тёнс (23:44.00), на втором месте идет испанец Давид де ла Крус (Team Ineos, 23:44.38), на третьем - колумбиец Мигель Анхель Лопес (Astana, 23:45.00). Чернецкий занимает 69-е место (24:08.12), Кочетков - 73-е (24:08.37), Кузнецов - 133-е (24:27.25).

Седьмой этап "Вуэльты" пройдет по горной местности в пятницу, протяженность составит 183,2 км.

Испанская "Вуэльта", которая является одной из трех многодневок Большого тура (вместе с "Тур де Франс" и "Джиро д'Италия"), проводится с 1935 года. 74-я "Вуэльта Испании" завершится 15 сентября, общая протяженность гонки составит 3290,7 км. Соревнования проходят по территории трех стран - Испании, Франции и Андорры.