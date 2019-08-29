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Футбол в России

ФК "Ростов" проведет товарищеский матч со сборной Сирии

Встреча пройдет 8 сентября в Ростове-на-Дону

ТАСС, 29 августа. Футбольный клуб "Ростов" проведет товарищеский матч против сборной Сирии. Встреча пройдет на стадионе "Олимп-2" в Ростове-на-Дону 8 сентября.

"Сборная Сирии посетит Ростов-на-Дону. Пройдет товарищеский матч между командами в рамках миротворческих мероприятий", - говорится в сообщении пресс-службы "Ростова".

Вход на матч будет свободным. Встреча будет проведена во время паузы в национальном чемпионате из-за матчей национальных сборных. Сборная России 6 сентября сыграет в Глазго против команды Шотландии, а 9 сентября в Калининграде против команды Казахстана.

"Ростов" в турнирной таблице чемпионата России после семи туров занимает пятое место, набрав 14 очков.

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