Семин: "Локомотив" является аутсайдером группы в ЛЧ, но постарается преподнести сюрприз

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Московскому "Локомотиву" достались очень сложные соперники по группе в футбольной Лиге чемпионов, но команда постарается преподнести сюрприз. Об этом ТАСС заявил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов прошла в четверг в Монако. "Локомотив" попал в группу D, где сыграет с итальянским "Ювентусом", испанским "Атлетико" и немецким "Байером".