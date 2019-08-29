Семин: "Локомотив" является аутсайдером группы в ЛЧ, но постарается преподнести сюрприз

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Московскому "Локомотиву" достались очень сложные соперники по группе в футбольной Лиге чемпионов, но команда постарается преподнести сюрприз. Об этом ТАСС заявил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов прошла в четверг в Монако. "Локомотив" попал в группу D, где сыграет с итальянским "Ювентусом", испанским "Атлетико" и немецким "Байером".
"Нам выпал очень жесткий вариант, с другой стороны, когда сильный соперник, то и мотивация значительно выше, и болельщиков придет очень много поддержать команду. Доволен ли я? Какая разница, группа такая, какая есть", - сказал Семин.
"Сегодня мы по всем объективным причинам аутсайдеры, постараемся преподнести сюрпризы", - добавил он.
Групповой этап Лиги чемпионов начнется 17 сентября.