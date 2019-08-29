{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига чемпионов

Семин: "Локомотив" является аутсайдером группы в ЛЧ, но постарается преподнести сюрприз

Российский клуб попал в группу D, где сыграет с "Ювентусом", "Атлетико" и "Байером"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Московскому "Локомотиву" достались очень сложные соперники по группе в футбольной Лиге чемпионов, но команда постарается преподнести сюрприз. Об этом ТАСС заявил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов прошла в четверг в Монако. "Локомотив" попал в группу D, где сыграет с итальянским "Ювентусом", испанским "Атлетико" и немецким "Байером".

На эту тему
"Локомотив" сыграет с "Ювентусом", "Атлетико" и "Байером" в группе Лиги чемпионов

"Нам выпал очень жесткий вариант, с другой стороны, когда сильный соперник, то и мотивация значительно выше, и болельщиков придет очень много поддержать команду. Доволен ли я? Какая разница, группа такая, какая есть", - сказал Семин.

"Сегодня мы по всем объективным причинам аутсайдеры, постараемся преподнести сюрпризы", - добавил он.

Групповой этап Лиги чемпионов начнется 17 сентября.

Теги
Семин, Юрий Павлович
Лига чемпионов
"Локомотив" примет своих соперников по Лиге чемпионов на "РЖД-Арене"
Российский клуб попал в группу D, где сыграет с "Ювентусом", "Атлетико" и "Байером"
Читать полностью