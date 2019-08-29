Семин рад, что "Локомотив" принял решение играть матчи Лиги чемпионов на "РЖД-Арене"

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Проведение матчей группового этапа Лиги чемпионов на "РЖД-Арене" является правильным решением руководства московского "Локомотива". Об этом ТАСС в четверг заявил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов прошла в четверг в Монако. "Локомотив" попал в группу D, где сыграет с итальянским "Ювентусом", испанским "Атлетико" и немецким "Байером". После жеребьевки было объявлено, что железнодорожники проведут предстоящие игры на "РЖД-Арене". Ранее генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе сообщил, что клуб рассматривает возможность проведения матчей главного еврокубкового турнира на стадионе "Лужники".

"Мы играем для своих болельщиков, которым очень уютно на нашем стадионе, как и игрокам. Играть дома значительнее уютнее, футболисты знают каждую кочку, хотя у нас идеальное поле, поэтому считаю, что наши руководители поступили правильно, оставили нашим болельщикам эти незабываемые матчи", - заявил Семин.

Групповой этап Лиги чемпионов начнется 17 сентября.