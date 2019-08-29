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Лига чемпионов

Ерохин: "Зенит" ставит задачу выйти из группы в Лиге чемпионов

Российский клуб сыграет в группе G с "Бенфикой", "Лионом" и "Лейпцигом"

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" намерен выйти из группы Лиги чемпионов. Об этом ТАСС заявил полузащитник "Зенита" Александр Ерохин.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов прошла в четверг в Монако. По ее итогам "Зенит" попал в группу G, где сыграет с португальской "Бенфикой", французским "Лионом" и немецким "Лейпцигом".

"Соперники сильные, хорошие, играют в атакующий футбол, будет сложно и интересно, - сказал Ерохин. - Главное - хорошо начать, чтобы дальше успешно продолжить турнир. Мы ставили задачу выйти из группы, независимо от соперника, и сейчас ситуация не изменилась".

Матч первого тура Лиги чемпионов "Зенит" проведет 17 или 18 сентября. Точный календарь игр станет известен позднее.

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