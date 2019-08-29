Семак назвал непредсказуемой группу "Зенита" в Лиге чемпионов

ТАСС, 29 августа. Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак назвал непредсказуемой группу G футбольной Лиги чемпионов, куда попала петербургская команда. Комментарий специалиста приводит пресс-служба "Зенита".

В четверг в Монако прошла жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов, в ходе которой действующий чемпион России, посеянный в первую корзину, попал в группу G с командами "Бенфика" (Португалия), "Лион" (Франция) и "Лейпциг" (Германия).

"Мы понимаем наш уровень, конечно, нам будет очень сложно. Группа абсолютно непредсказуемая, любая команда может выйти с первого места. Мы не очень рады такому жребию, но все остальные команды наверняка рады были получить "Зенит" из первой корзины", - сказал Семак.

"Имена именами, а уровень команд, которые нам выпали, очень высокий. На данном этапе это лучшая команда Португалии и одни из лидеров чемпионатов Германии и Франции. Каждая из команд имеет серьезный вес в Европе. Нам будет очень и очень сложно", - добавил 43-летний специалист.

Календарь матчей "Зенита" в Лиге чемпионов станет известен позднее. Матч первого тура сине-бело-голубые проведут 17 или 18 сентября. Финал Лиги чемпионов сезона-2019/20 пройдет 30 мая в Стамбуле на Олимпийском стадионе.